و نقلا عن وكالة كيودو اليابانية قولها أن مسؤولا مطلعا قال إن إيران اقترحت لليابان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيقوم بزيارة اليابان.

وأضافت الوكالة أن فحوى الرسالة تفيد بأن إيران تريد أن تتم الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة أن اليابان تريد أن تدرس هذه الزيارة من كل جوانبها.

ولم تفصح الوكالة مزيدا من المعلومات.