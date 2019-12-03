  • الثلاثاء ٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269924 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 15:56 الاقسام: محليات  
وكالة كيودو: روحاني سيزور اليابان

وكالة كيودو: روحاني سيزور اليابان

ذكرت وكالة كيودو اليابانية أن طهران تجري محادثات مع طوكيو تمهد من خلالها لزيارة الرئيس الإيراني لليابان.

و نقلا عن وكالة كيودو اليابانية قولها أن مسؤولا مطلعا قال إن إيران اقترحت لليابان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيقوم بزيارة اليابان.

وأضافت الوكالة أن فحوى الرسالة تفيد بأن إيران تريد أن تتم الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة أن اليابان تريد أن تدرس هذه الزيارة من كل جوانبها.

ولم تفصح الوكالة مزيدا من المعلومات.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 14/0125 sec