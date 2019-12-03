|رقم الخبر: 269924
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019
|الوقت: 15:56
|الاقسام: محليات
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وكالة كيودو: روحاني سيزور اليابان
ذكرت وكالة كيودو اليابانية أن طهران تجري محادثات مع طوكيو تمهد من خلالها لزيارة الرئيس الإيراني لليابان.
و نقلا عن وكالة كيودو اليابانية قولها أن مسؤولا مطلعا قال إن إيران اقترحت لليابان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيقوم بزيارة اليابان.
وأضافت الوكالة أن فحوى الرسالة تفيد بأن إيران تريد أن تتم الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة أن اليابان تريد أن تدرس هذه الزيارة من كل جوانبها.
ولم تفصح الوكالة مزيدا من المعلومات.
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