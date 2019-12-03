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رقم الخبر: 269923 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 15:54 الاقسام: محليات  
إستشهاد أحد عناصر الشرطة جراء إطلاق نار جنوب غرب ايران

إستشهاد أحد عناصر الشرطة جراء إطلاق نار جنوب غرب ايران

استشهد أحد رجال الشرطة في مدينة شادكان بمحافظة خوزستان في جنوب غرب ايران جراء استهدافه بنيران مسلح اليوم الثلاثاء.

ووقع هذا الحادث صباح اليوم (الثلاثاء) حيث تم استهداف هذا العنصر وأسفر عن جرحه بشدة لكن الأجل وافاه بعد نقله الى المستشفى.

ويحمل الفقيد (سفيدرو) رتبة ضابط صف واستهدف اثناء دورية للشرطة في الساحة الرئيسية بالمدينة.

وقال القسم الاعلامي لقوات الشرطة الايرانية ان المعتدي اصيب بجروح جراء استهدافه من قبل قوات الشرطة وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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