|رقم الخبر: 269918
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019
|الوقت: 14:50
|الاقسام: عربيات
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"هاشتاغ أمريكا برا برا" يفصح عن المطلوب
نشر الناشطون اللبنانيون هاشتاغ "أمريكا برا برا" رداً على تصريحات وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو".
زعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيراً إلى ان المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني.
وتابع ان المتظاهرين في لبنان يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوّة عنيفة وقمعية على حد زعمه.
ولكن سرعان ما جاءته الصفعة الموجعة فقد نشر الرواد اللبنانيون على موقع "تويتر" هاشتاغ يحمل عنوان "أمريكا برا برا" مثبتين للعالم ما يريده الشعب اللبناني.
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