واضاف الادميرال خانزادي اليوم الثلاثاء في مراسم انضمام ثلاث طائرات للقوة البحرية : ان المعدات التي اضيفت للمدمرات هي معدات تستخدم في الحرب الالكترونية منها ما يخص الحرب عند السواحل ومنها ما يتعلق بالحرب في المياه .

واوضح ان الحرب الإلكترونية هي مجموعة من الإجراءات الإلكترونية المتضمنة استخدام بعض النظم والوسائل الإلكترونية الصديقة في استطلاع الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من نظم العدو ومعداته الإلكترونية المختلفة مع الاستخدام المتعمد للطاقة الكهرومغناطيسية في التأثير على هذه النظم والوسائل لمنع العدو، أو حرمانه، أو تقليل استغلاله للمجال الكهرومغناطيسي، فضلاً عن حماية الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من النظم والوسائل الإلكترونية الصديقة من استطلاع العدو لها، أو التأثير عليها.

وتابع : انطلاقاً من هذه الفكرة في تعريف الحرب الإلكترونية، فإن مفهوم الحرب الإلكترونية هو مجموعة الإجراءات التي تنفذ بهدف الاستطلاع الإلكتروني للنظم والوسائل الإلكترونية المعادية، وإخلال عمل هذه النظم والوسائل الإلكترونية، ومقاومة الاستطلاع الإلكتروني المعادي، وتحقيق استقرار عمل النظم الإلكترونية الصديقة تحت ظروف استخدام العدو أعمال الاستطلاع، والإعاقة الإلكترونية.

واكد خانزادي على ان جميع الاجهزة والمعدات المستخدمة في الحرب الالكترونية هي محلية الصنع وباستخدام احدث التكنولوجيا.