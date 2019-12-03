وجاء هذا الانتصار – وهو الثاني للمنتخب الايراني – ضمن بطولة آسيا واقيانوسيا الجارية في تايلند، وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لايران بعد فوزها في اللقاء الاول على منتخب كامبوديا.

هذا وسيقابل المنتخب الايراني للسيدات بكرة السلة على الكراسي المتحركة في لقائه الثالث المنتخب التايلندي مستضيف البطولة.

ومن الجدير بالذكر ان هذه البطولة يشارك فيها 8 منتخبات في فئة السيدات، و14 منتخباً في فئة الرجال.