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رقم الخبر: 269916 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني للسيدات بكرة السلة على الكراسي المتحركة يسحق نظيره الهندي
في بطولة آسيا واقيانوسيا الجارية في تايلند ..

المنتخب الايراني للسيدات بكرة السلة على الكراسي المتحركة يسحق نظيره الهندي

حقق منتخب ايران للسيدات بكرة السلة على الكراسي المتحركة فوزاً ساحقاً على نظيره الهندي وذلك بنتيجة (43 – 13).

وجاء هذا الانتصار – وهو الثاني للمنتخب الايراني – ضمن بطولة آسيا واقيانوسيا الجارية في تايلند، وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لايران بعد فوزها في اللقاء الاول على منتخب كامبوديا.

هذا وسيقابل المنتخب الايراني للسيدات بكرة السلة على الكراسي المتحركة في لقائه الثالث المنتخب التايلندي مستضيف البطولة.

ومن الجدير بالذكر ان هذه البطولة يشارك فيها 8 منتخبات في فئة السيدات، و14 منتخباً في فئة الرجال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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