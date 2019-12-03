فازت آشلي بارتي بميدالية نيوكومب للمرة الثالثة هذا الأسبوع كأفضل لاعبة تنس في أستراليا، لكن المصنفة الأولى على العالم تطمع في ميدالية أكبر في أولمبياد طوكيو 2020.

وخاضت اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما موسما رائعا في 2019 وحققت أول لقب لها بالبطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة، لتصبح أول أسترالية تحصد لقبا من هذه الفئة منذ فوز سمانثا ستوسر بلقب أمريكا المفتوحة في 2011.

كما باتت أول أسترالية تصعد لصدارة التصنيف العالمي منذ إيفون جولاجونج في فترة السبعينات، وقادت بلادها لنهائي كأس الاتحاد للفرق لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن.

وقالت بارتي للصحفيين في ملبورن امس الثلاثاء (أنا متشوقة حقا للمشاركة لأول مرة في الأولمبياد، أعتقد أنها ستجعل العام أكثر تميزا بالنسبة لي لكن هناك محطات أخرى اتطلع لها خلال العام).

وسيكون هدفها الأول في 2020 إنهاء الصيام الطويل لبلادها عن لقب استراليا المفتوحة عندما تبدأ المنافسات الشهر المقبل حيث كان آخر لقب من نصيب كريس أونيل في 1978.

وستجذب بارتي الأنظار في ملبورن بارك باعتبارها متصدرة التصنيف لكنها شددت على أن هذا لن يغير من استعدادها للبطولة.

وأضافت (توجد 127 لاعبة أخرى في القرعة ويجب أن أحاول التغلب عليهن جميعا، بغض النظر عن تصنيف أي لاعبة سيبحث الجميع عن الفوز، يتعلق الأمر بالاستعداد بالطريقة الصحيحة خلال خمسة أو ستة أسابيع قادمة للحصول على أفضل فرصة وللشعور بطمأنينة في أستراليا المفتوحة).