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رقم الخبر: 269912 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
رد وينجز يخسر للمرة العاشرة تواليا في دوري هوكي الجليد

رد وينجز يخسر للمرة العاشرة تواليا في دوري هوكي الجليد

أذاق نيويورك أيلاندرز منافسه ديترويت رد وينجز الهزيمة العاشرة على التوالي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية بعد التفوق عليه بنتيجة 4-1 يوم الاثنين.

وسجل جوردان إبيرل أول هدفين له هذا الموسم خلال ظهوره في مباراته رقم 15 بينما كان أحرز 19 هدفا خلال الموسم الماضي.

وأحرز أنديرس لي وأنطوني بوفيلييه هدفين آخرين لأيلاندرز بينما ساهم الحارس سيمون فارلاموف في الانتصار بإنقاذ 30 محاولة.

وجاء الهدف الوحيد لرد وينجز عن طريق ديلان لاركين بينما أنقذ زميله الحارس جوناتان برنييه 21 محاولة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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