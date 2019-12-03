رد وينجز يخسر للمرة العاشرة تواليا في دوري هوكي الجليد أذاق نيويورك أيلاندرز منافسه ديترويت رد وينجز الهزيمة العاشرة على التوالي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية بعد التفوق عليه بنتيجة 4-1 يوم الاثنين.