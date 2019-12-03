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رقم الخبر: 269910 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 14:17 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مضغ العلكة بعد الطعام مفيد للأسنان

مضغ العلكة بعد الطعام مفيد للأسنان

أكد باحثون أن مضغ علكة خالية من السكر بعد وجبات الطعام يساعد على منع تسوس ونخور الأسنان. وراجع الباحثون دراسات جرت على مدى 50 عاماً، ووجدوا أن العلكة الخالية من السكر تقلل من خطر تسوس الأسنان بنسبة 28 في المائة.

وتلعب العلكة دوراً في إفراز المزيد من اللعاب، مما يساعد على تحييد والتخلص من الحمض الذي يتشكل عندما نتناول الطعام، وعادة ما تلتصق هذه الأحماض في الفم والأسنان لمدة 20 دقيقة بعد الوجبة الغذائية.

وعلى الرغم من أن مضغ العلكة المحتوية على السكر يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زيادة في اللعاب، ولكن السكر يساهم في تسوس الأسنان، ويتحول إلى طبقة البلاك الضارة عندما يتفاعل مع البكتيريا في الفم.

ووجدت المراجعة أن الأشخاص الذين يستخدمون العلكة الخالية من السكر، كانوا أقل عرضة بنسبة 28 % للإصابة بنخور الأسنان، مقارنة بالأشخاص الذين لم يمضغوا العلكة على الإطلاق.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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