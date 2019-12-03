  • الثلاثاء ٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269909 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 14:18 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أفضل مصادر «أوميغا 3» للجسم

أفضل مصادر «أوميغا 3» للجسم

قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي، إن الأحماض الدهنية «أوميغا 3» تتمتع بفوائد صحية جمّة.

وأوضحت الخبيرة أن تلك الأحماض مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.

وأضافت سابرسكي أن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميغا 3 بنفسه.

ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.

كما توفر العديد من الشركات مكملات غذائية تحتوي على «أوميغا 3» ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6221 sec