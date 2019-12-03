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رقم الخبر: 269904 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 14:16 الاقسام: اقتصاد  
طاجيكستان تدعو ايران للمشاركة بمشاريع محطات الكهرباء فيها

طاجيكستان تدعو ايران للمشاركة بمشاريع محطات الكهرباء فيها

دعا وزير الطاقة والماء الطاجيكي "عثمان علي عثمان زاده" شركات القطاع الخاص الايراني للمشاركة في مناقصات مشاريع انشأء محطات الطاقة الكهربائيه في طاجيكستان.
وشدد الوزير الطاجيكي خلال لقائه مديرعام شركة تنمية الموارد المائية والطاقة الايراني على التأمين المالي لتلك المناقصات من السلف الدولية او القروض الميسرة .
واعرب عثمان زاده عن ارتياحة لمشاركة شركة الماء والطاقة الايرانية في مختلف المشاريع في بلاده، مشيرا الى محطة ارغوان الطاجيكية وقال : ان الشركة الايرانية لما تملكه من خبره في مجال المحطات الكهربائية بأمكانها المشاركة في مشروع محطة ارغوان الكبيرة واكمالها.
من جانبة رحب مديرعام شركة تنمية الموارد المائية والطاقة الايراني "بهروز مرادي" بالمشاركة في مشروع محطة ارغوان لانتاج الطاقة الكهربائية في طاجيكستان وقال : ان شركته تملك الخبرة الكافية في مجال تشييد السدود والمحطات الكهربائية وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع في ايران وبعض الدول الاجنبية الاخرى وهي على اتم الاستعداد للمشاركة في مشاريع الطاقة والماء في طاجيكستان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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