|رقم الخبر: 269903
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019
|الوقت: 14:15
|الاقسام: محليات
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الهواء في طهران غير صحي للفئات الحساسة
أعلن مركز رصد تلوث الهواء في طهران عن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في العاصمة طهران ليصل مؤشر التلوث نحو 139، منوهاً إلى إن الهواء في طهران غير صحي للفئات الحساسة.
وصرح محمد رستكاري إن وضع الهواء في العاصمة طهران خلال الـ 24 ساعة الماضية غير ملائم لبعض الأفراد الحساسين.
واشار رستكاري الى مؤشر الملوثات في هذا الاثناء بطهران موضحا ان مستويات الانبعاثات كالتالي: أول أكسيد الكربون نظيف تصل (30) ، والأوزون نظيف (5) ، وثاني أكسيد النتروجين نظيف (89)، وثاني أكسيد الكبريت نظيف (19) ، والجسيمات العالقة مادون10 ميكرون نظيف (74)، فيما الجسيمات العالقة مادون 5.2 ميكرون (غير نظيفة) للمجموعات الحساسة (139).
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