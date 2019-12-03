الهواء في طهران غير صحي للفئات الحساسة أعلن مركز رصد تلوث الهواء في طهران عن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في العاصمة طهران ليصل مؤشر التلوث نحو 139، منوهاً إلى إن الهواء في طهران غير صحي للفئات الحساسة.