بدأت عملية بناء سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندرعباس بحضور قائد القوة البحرية للجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي، عن طريق نظام مؤتمرات الفيديو.

هذه السفينة ومن حيث المساحة اكبر بضعفين من الفرقاطة سهند وتم استخدام احدث التقنيات في تصنيعها، وجميع المعدات والاجهزة المستخدمة فيها هي محلية الصنع.