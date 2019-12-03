هذه السفينة ومن حيث المساحة اكبر بضعفين من الفرقاطة سهند وتم استخدام احدث التقنيات في تصنيعها، وجميع المعدات والاجهزة المستخدمة فيها هي محلية الصنع.
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس