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رقم الخبر: 269899 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 13:48 الاقسام: الوسائط المتعددة  
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندرعباس

صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندرعباس

بدأت عملية بناء سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندرعباس بحضور قائد القوة البحرية للجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي، عن طريق نظام مؤتمرات الفيديو.

هذه السفينة ومن حيث المساحة اكبر بضعفين من الفرقاطة سهند وتم استخدام احدث التقنيات في تصنيعها، وجميع المعدات والاجهزة المستخدمة فيها هي محلية الصنع.

صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
صنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباسصنع سفينة التدريب الحربية "لقمان" في بندر عباس
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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