وفي كلمة له اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين، قال الرئيس روحاني: ان الشعب الايراني وبرغم الحظر الظالم والضغوط الاقتصادية الشديدة ، حافظ على عزته وكرامته وتمكن بالصمود وتحمل الصعاب ، من عبور الظروف الصعبة التي وضعت امامه وبالتالي انتصر واثبت انه بالثبات والصمود لن يسمح للعدو بتحقيق اهدافه.

واشار روحاني الى ان صمود الشعب الايراني ، غير الظروف بالشكل الذي جعل الخصوم انفسهم يدعون للحوار والمحادثات ويرسلون رسائل خاصة ، معتبرا ان هذا الامر يتناقض مع شعاراتهم المعلنة.

من جهة اخرى اكد رئيس الجمهورية ان جهودنا تنصب حاليا على الصمود مقابل ضغوط الاعداء ، وفي الوقت نفسه لم نتوقف عن مسيرة تنمية وتقدم البلاد وقمنا موخرا بافتتاح عدة خطوط للسكك الحديدية تربط خمس محافظات في البلاد اضافة الى افتتاح مشاريع كبيرة في البنى التحتية في مختلف المحافظات.

واوضح روحاني اننا لاننكر ان ضغوط الاعداء غير المسبوقة اثرت على حركة التنمية في البلاد لكنه اضاف : ان هذه الحركة لم تتوقف رغم كل المشاكل ونحن الان بصدد بناء مشاريع جديدة ومن بينها الخط الحديدي الرابط بين ميناء جابهار المهم بمدينة زاهدان جنوب شرق البلاد.

كما تطرق الرئيس روحاني الى يوم المعاقين العالمي مشيرا الى الخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة الجمهورية الاسلامية الى المعاقين ومن بينها اصدار قانون حمايتهم معتبرا ان خدمة هذه الشريحة من المواطنين واجب قانوني وانساني وديني.