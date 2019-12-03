أنهى أتلانتا هوكس سلسلة من عشر هزائم متتالية بفوز 104-79 على جولدن ستيت واريورز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الإثنين.

وأحرز تراي يانج 24 نقطة، لينجح للمرة 18 هذا الموسم في الوصول إلى 20 نقطة أو أكثر، كما مرر سبع كرات حاسمة.

وهذا أكبر فارق من النقاط خلال انتصار لهوكس هذا الموسم بعدما تفوق بفارق 17 نقطة على ديترويت بيستونز في 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان أتلانتا خسر تسع مرات متتالية أمام واريورز بينما انتصر على جولدن ستيت لأول مرة منذ السادس من فبراير/ شباط 2015.

وأحرز الشاب دياندري هنتر لاعب هوكس 18 نقطة لكنه ترك الملعب قبل خمس دقائق من النهاية بسبب إصابة في اليد. وقدم داميان جونز أفضل أداء في مسيرته بتسجيل 16 نقطة والاستحواذ على ثماني كرات.

وأحرز إيريك باسكال 24 نقطة مع واريورز ليحقق رقما مزدوجا من النقاط للمباراة 11 على التوالي، وهي أطول سلسلة للاعب صاعد من جولدن ستيت منذ فعل كلاي طومسون ذلك في 14 مباراة متتالية في 2012.