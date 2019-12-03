تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع أستون فيلا يوم الأحد ليحتل المركز التاسع في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 22 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر لكن المدرب أولي جونار سولشار يقول إنه لا يشعر بالقلق من الترتيب الحالي للفريق.

وفي حال انتصاره يوم الأحد كان يونايتد سيتقدم للمركز الخامس لكن سولشار قال إن فريقه لم يكن يستحق النقاط الثلاث.

وقال سولشار (مركزنا في الترتيب لا يقلقني لأن المنافسة متقاربة حتى الآن في الدوري).