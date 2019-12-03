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رقم الخبر: 269895 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 13:15 الاقسام: رياضة  
البرازيلي اليسون والامريكية ميجان رابينو .. أفضل حارس وحارسة لعام 2019
يخطفان جائزة (ياشين)

البرازيلي اليسون والامريكية ميجان رابينو .. أفضل حارس وحارسة لعام 2019

تُوِّج الحارس البرازيلي أليسون بيكر نجم ليفربول، بجائزة (ياشين) لأفضل حارس في العالم لعام 2019، والتي تُمنحها مجلة (فرانس فوتبول) لأول مرة هذا العام.

وتفوَّق بيكر، على مواطنه البرازيلي أيدرسون، حارس مانشستر سيتي، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، ومانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، ومارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة.

كما تُوّجت الأمريكية ميجان رابينو، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، المُقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

 وكانت رابينو، 34 عاما، قد قادت منتخب أمريكا للسيدات، لتحقيق لقب كأس العالم بفرنسا، للمرة الرابعة في تاريخه.

 

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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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