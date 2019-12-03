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رقم الخبر: 269893 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 13:08 الاقسام: ثقافة وفن  
اطفال ايرانيون يحصدون 6 ميداليات ملونه في مسابقة دولية للرسم في اليابان

اطفال ايرانيون يحصدون 6 ميداليات ملونه في مسابقة دولية للرسم في اليابان

حصل عدد من اطفال وناشئة ايرانيون على جوائز الدورة السادسة والعشرين لمسابقة "هيكاري" الدولية للرسم التي اقيمت في اليابان.

وافاد مراسل وكالة ارنا نقلا عن مركز التنمية الفكرية للاطفال والناشئة في ايران انه تم توزيع جوائز الدورة السادسة والعشرين لمسابقة "هيكاري"  الدولية للرسم التي اقيمت في اليابان  وكان من بين الفائزين بافضلها عدد من الاطفال والناشئة الايرانيين.

وحصلت "ستارة شاه ويسي" 9سنوات على الميدالية الذهبية وشهادة تكريم المسابقات ، كما حصلت كل من "هليا كريمي" 8سنوات و "هستي رودباراني" 9 سنوات" و "اليكا جراغي" 9 سنوات و "فاطمة معمر" 14 سنة و" ارتين سليماني" 9 سنوات على برونزية وشهادة تقدير الدورة السادسة والعشرين لهذه المسابقة.

واضاف المركز انه من بين 18 الف و146 اثرا من 76 دولة حصل 10 اطفال من ايران على جوائز المسابقة.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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