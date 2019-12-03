  • الثلاثاء ٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269888 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 12:31 الاقسام: منوعات  
أراد حماية منزله من السرقة.. فمات بطريقة غريبة

أراد حماية منزله من السرقة.. فمات بطريقة غريبة

لقي رجل أميركي حتفه بطريقة غريبة، من جراء محاولته تأمين منزله من السرقة، ومنع اقتراب الدخلاء غير المرغوب فيهم.

وأفادت تقارير إعلامية أن عجوزا يبلغ من العمر 65 عاما، يقطن في بلدة فان بورين بولاية مين، شرقي البلاد، قد أصيب بعيار ناري، مما اضطر إلى نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى بعد اتصاله بخدمة الطورائ.

وأوضحت الشرطة أن الرجل، ويدعى رونالدو سير، قد فارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه، وفقا لما ذكر موقع (سكاي نيوز).

وخلال التحقيقات تبين أن الضحية كان قد أصيب بالطلق الناري بعدما ثبت بندقية تطلق النار بشكل أتوماتيكي  عند محاولة فتح باب المنزل، ويبدو أن رونالدو كان يقوم بتجريب الجهاز بنفسه للتأكد من عمله عندما أصيب بالرصاصة القاتلة.

وعند فحص بقية أرجاء المنزل تبين وجود بنادق عدة مثبة بالطريقة ذاتها، مما دفع الشرطة للاستعانة بخبراء لتفكيكها.

تجدر الإشارة إلى أن تثبيت أجهزة إنذار مزودة بأسلحة نارية أمر غير قانوني في الويات المتحدة، وقد تحدثت وسائل الإعلام عن حوادث مشابهة وقعت في الأعوام الأخيرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/3197 sec