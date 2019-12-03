حصل الحصان البولندي بومبيل Bombel رسميا على لقب أقصر حصان في العالم وفقا لـموسوعة غينيس للأرقام القياسية حيث يبلغ طوله 56.7 سم من الحوافر وحتى شفرتا الكتف.

بومبيل يتمتع بألوان مميزة تجمع بين الأبيض والرمادي فهو ينتمي لسلالة أبالوزا ويبلغ متوسط طول هذه السلالة 160 سم إلا أن بومبيل طفرة خاصة حيث يختلف طوله عن طول فصيلته.

سلالة أبالوزا كانت المفضلة لدى الهنود الأمريكان وهم من أوائل من قاموا بتربيتها ورعايتها وكان قد اشترى المزارعان باتريك وكاتارزينا زيلنسكي المهر وعمره شهرين فقط عام 2014.

وكان حجمه طبيعي في صغره إلا أنه توقف فجأة عن النمو واستغل أصحاب الحصان شكله المميز فهو يمارس حاليا دور اجتماعي حيث يزور مستشفيات الأطفال باستمرار كنوع من الترفيه عنهم.

يعيش بومبيل وسط مجموعة من الخيول الضخمة وعلى الرغم من هذا فهو يتمتع بشخصية قوية وقلب طيب، كما أن حصوله على لقب أقصر حصان في العالم كان مضمون وذلك لأن أقصر منافس له بلغ طوله 96.5 سم.