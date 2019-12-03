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رقم الخبر: 269884 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 12:36 الاقسام: منوعات  
الحديقة الإيرانية المرعبة.. أحجار بدلاً من الفاكهة

الحديقة الإيرانية المرعبة.. أحجار بدلاً من الفاكهة

حديقة إيرانية تبدو أغرب من الخيال، تقع في مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان (وسط إيران)، تتدلى الأحجار من أغصان الأشجار الجافة، بدلا من الثمار.

وتعد هذه الحديقة إحدى المعالم السياحية في إيران وواحدة من أغرب الحدائق في العالم.

وتقول مصادر إيرانية إن هذه الحديقة بناها رجل أبكم وأصم، يدعى، درويش خان اسفندياربور، في عام 1961، واحتجاجا على سلبه أراضيه الزراعية من قبل الحكومة آنذاك ترك الأشجار المتبقية في أرضه لتجف ثم قام بتعليق الأحجار على أغصان الأشجار الجافة ورعاها مثل الفاكهة الحقيقية.

توفي درويش خان اسفندياربور عام 2007 عن عمر ناهز 83 عاما، ودفن في حديقته.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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