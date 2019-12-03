أكد المتحدث باسم السلطة القضائية ، ان الاعتقالات الاخيرة جرت بالحد الادنى ، مشيرا الى اعتقال 300 شخص في طهران وسيحال من شارك منهم في اعمال التخريب الى القضاء ، ويطلق سراح الباقين في اسرع وقت.

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء اشاد غلام حسين اسماعيلي بوعي وبصيرة الشعب الايراني الثوري في تنظيم مسيرات كان لها دور كبير في ارساء الأمن والاستقرار في البلاد كما زرعت اليأس في قلوب الاعداء.

واعرب عن تقديره للمواطنين الذين عزلوا صفوفهم عن مثيري الشغب خلال الأيام العصيبة.

وقال اسماعيلي: ان القضاء، يفرق بين المتظاهرين الذين اعربوا عن مخاوفهم من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين وبين اولئك الذين استغلوا الظروف للقيام باعمال الشغب والتخريب.

واضاف إن عمليات تدمير الممتلكات العامة والسرقة ومقتل عدد من قوى الأمن وقتل المدنيين الأبرياء ، كان من اعمال المخربين المندسين، الذي يرتبط بعضهم بالخارج وزمرة المنافقين، حيث قاموا بعمليات التخريب في المدن بتوجيه من اجهزة الاستخبارات الاجنبية.

الحكم على امريكا بدفع 130 مليار دولار في 360 قضية

وردا على سؤال حول إجراءات السلطة القضائية تجاه المواقف الأمريكية وتحركات واشنطن خلال الأحداث الأخيرة قال المتحدث باسم السلطة القضائية : ان المزاعم الأمريكية في التمسك بحقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين أصمت آذان العالم ، لكننا اليوم نسأل الامريكان : لماذا ترسلون قواتكم إلى المنطقة التي تبعد عن أمريكا آلاف الكيلومترات،وتستخدمون خدمات الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنيت لتأجيج الحروب وقتل الناس الابرياء ثم تطلقون ادعاءتكم الواهية؟

وتابع قائلا: لقد درسنا أكثر من ٣٦٠ شكوى ضد أمريكا حتى الآن تقدم بها المواطنون الإيرانيون المتضررون من الإجراءات الأمريكية ضد إيران ، وأصدرت المحاكم الإيرانية أحكاما على الجانب الأمريكي بدفع ١٣٠ مليار دولار تعويضات للمواطنين الإيرانيين، وبما أن هذه الأحكام تتطلب التنفيذ على الساحة الدولية لذلك طلبنا من وزارة الخارجية ان تساعدنا في تنفيذ هذه الأحكام.