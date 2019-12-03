واعلن رئيس جامعة هرمزكان للعلوم الطبية الدكتور «حسين فرشيدي» اليوم الاثنين لارنا عن افتتاح مكتب الشبكة العالمية للتعليم والدراسات العلمية «يوسرن» في جامعة هرمزكان للعلوم الطبية وانظمامها بشكل رسمي اليها.

ان الطبيعة والمحتوى الرئيسي لـ USERN التي تم تأسيسها في العام 2015 هو تصميم البرامج التعليمية في مختلف المجالات والمستويات وتنفيذ المشاريع البحثية مثل المقالات والكتب أو تسجيل براءات الاختراع وتوفير بيئة العلوم الأخلاقية للعلماء والباحثين وتحقيق التقدم الأخلاقي والمهني للبحث العلمي والتدريب والتقدم العلمي للأغراض المدنية والمصلحة العامة.

وقال الدكتور فرشيدي بهذا الشأن ان وجود الحدود والموانع بين العلماء والمحققين والطلاب يؤدي الى عدم تطور العلاقات العلمية ومن هذا المنطلق تم التوقيع مع شبكة يوسرن العالمية على مذكرة تفاهم بشأن انشاء مكتب لها في جامعة هرمزكان الذي تم افتتاحه اليوم .

واضاف فرشیدي ان تحسين الأفكار العلمية والموارد البشرية والمالية والتعليم وتحديد الإئتمان العلمي وتعريف فرع علمي في USERN، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير العلوم وربط العلوم وتطبيق المشاريع العلمية بين التخصصات المختلفة وإقامة الاتصالات الدولية بين كبار العلماء والعلماء الشباب وفتح مكاتب في جميع أنحاء العالم وتنظيم الاجتماعات في مختلف فروع العلم وتقديم الدعم للأعمال العلمية كلها يعتبر من الأهداف المحددة للشبكة العالمية للتعليم والبحث العلمي.

وحضر مراسم الافتتاح مؤسس شبکة «یوسرن» العالمیة الدكتور «نيما رضائي» الذي أعلن عن توقیع 30 مذکرة تفاهم مع الجامعات العالمیة الشهیرة وتسمیة 27 مکتبا باسم «یوسرن» في مختلف المدن الإيرانية ودول فرنسا وألمانیا والولایات المتحدة وطاجیکستان وأوکرانیا.

وقال العالم وأخصائي علم المناعة الإيراني «نيما رضايي» الذي يحل بين أفضل واحد بالمائة من علماء العالم ومؤسس أول شبكة عالمية للتعليم والدراسات العلمية أنه یشارك حالیا أکثر من 240 من أفضل واحد بالمائة من علماء العالم بمن فیهم 13 عالما لدیهم جوائز «نوبل» و«أبیل» في هذه الشبکة مشیرا إلی أن أکثر من 5 آلاف عالم من مختلف الفروع في 65 بلد العالم یشکلون أعضاء هذه الشبکة کما انه تم تشکیل نحو 60 مجموعة تعلیمیة ودراسیة في العلوم المختلفة في هذه الشبکة.