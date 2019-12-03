قلب فريق ماينز تأخره بهدف أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز 2/ 1 الإثنين، في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني.

وتقدم مارتن هينتيرجير بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 34 ولكن فرحة الفريق لم تدم طويلا، حيث تعرض لاعبه دومينيك كوهر للطرد في الدقيقة 44.

واستغل ماينز النقص العددي في صفوف ضيفه ورد بهدفين حملا توقيع كريم أونيسيو وآدم شالاي في الدقيقتين 50 و69.

ورفع ماينز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين عن فرانكفورت صاحب المركز العاشر.