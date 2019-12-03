  • الثلاثاء ٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269869 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: رياضة  
ماينز يقلب تأخره أمام فرانكفورت إلى فوز بثنائية
في الدوري الالماني بكرة القدم..

ماينز يقلب تأخره أمام فرانكفورت إلى فوز بثنائية

قلب فريق ماينز تأخره بهدف أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز 2/ 1 الإثنين، في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني.

وتقدم مارتن هينتيرجير بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 34 ولكن فرحة الفريق لم تدم طويلا، حيث تعرض لاعبه دومينيك كوهر للطرد في الدقيقة 44.

واستغل ماينز النقص العددي في صفوف ضيفه ورد بهدفين حملا توقيع كريم أونيسيو وآدم شالاي في الدقيقتين 50 و69.

ورفع ماينز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين عن فرانكفورت صاحب المركز العاشر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6469 sec