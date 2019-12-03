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رقم الخبر: 269866 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: رياضة  
ليفربول يصطدم بإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول يصطدم بإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مباراة ديربي تجمع بين ليفربول وإيفرتون، في المنافسات التي تنطلق بين يومي الرابع والسادس من يناير/ كانون ثان المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة، وفريق بورت فايل أحد أندية الدرجة الثالثة، فيما يلتقي مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون، وتوتنهام هوتسبير مع ميدلسبرة، وآرسنال مع ليدز يونايتد.

وسيكون تشيلسي على موعد مع مباراة أمام نوتنجهام فورست، فيما يلعب فولهام مع أستون فيلا، وليستر سيتي مع ويجان أتلتيك، وجلينجهام مع وست هام يونايتد، وكريستال بالاس مع ديربي كاونتي وواتفورد مع ترانمير روفرز.

وفي مباريات أخرى يلتقي بريستون نورث إند مع نورويتش سيتي وريدنج مع بلاكبول، وبرايتون مع شيفيلد وينزداي، وبورنموث مع لوتون تاون.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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