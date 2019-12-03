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رقم الخبر: 269865 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: رياضة  
البريطانية تشادويك تشارك في فورمولا 3 الآسيوية

البريطانية تشادويك تشارك في فورمولا 3 الآسيوية

ستشارك جيمي تشادويك، بطلة النسخة الأولى من سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية بالكامل، في بطولة فورمولا 3 الآسيوية التي تنطلق في ماليزيا في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وستقام البطولة من 15 سباقا وستنتهي أيضا في حلبة سيبانج في ماليزيا وستشمل جولات في دبي وأبوظبي وتايلاند بين ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط مع إقامة ثلاثة سباقات في كل مدينة.

وستمنح هذه البطولة نقاطا، كما هو حال سلسلة سباقات دابليو في العام المقبل، تساعد السائقين على الحصول على رخصة القيادة في بطولة العالم لفورمولا 1.

وقالت تشادويك التي ستشارك أيضا في سلسلة دابليو العام المقبل "من المهم بالنسبة لي استخدام هذه البطولة ضمن برنامج التجارب والتطوير الخاص بي لضمان أن أكون جاهزة لما سيحدث في 2020".

وأضافت السائقة البالغ عمرها 21 عاما والتي تعمل هذا العام أيضا كسائقة تطوير مع فريق وليامز في فورمولا 1 "بسبب بعض الارتباطات الأخرى سأنال فرصة قيادة السيارة لأول مرة في السباق الافتتاحي في سيبانج الأسبوع المقبل".

وستغيب السائقة البريطانية، التي حصدت 500 ألف دولار بعد الفوز بسلسلة دابليو، عن تجارب ما قبل انطلاق الموسم بعدما أصبحت واحدة من أربعة أسماء بلغت نهائي مسابقة الاتحاد البريطاني للسيارات لاختيار أفضل سائق صاعد وسيتم الإعلان عن الفائز في لندن يوم الأحد المقبل.

وسينال الفائز فرصة لخوض تجارب بسيارة ريد بول في فورمولا 1 إضافة إلى 200 ألف جنيه إسترليني (حوالي 256 ألف دولار).

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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