وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أكرم عفيف نجم نادي السد القطري ومنتخب قطر فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم يوم الاثنين في هونغ كونغ.

وكان عفيف من المواهب التي صعدت بقوة في كرة القدم القطرية والآسيوية منذ سن مبكرة، كما لعب في إسبانيا مع أندية اشبيلية وفياريال، وشارك مع المنتخب القطري في بطولة آسيا تحت 16 عاماً 2012، ثم بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2014، وكان عفيف ينافس الحارس الإيراني عليرضا بيرانوند والياباني تومواکي ماکینو.

ويذكر أن قطر تستضيف حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العام القادم.

هذا وفاز الياباني توموكي يوشيكاوا بجائزة أفضل لاعب بكرة الصالات في آسيا 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية الذي أقيم يوم الاثنين في هونغ كونغ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الياباني توموكي يوشيكاوا فاز بجائزة أفضل لاعب بكرة الصالات في آسيا 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية الذي أقيم يوم الاثنين في هونغ كونغ.

وبات يوشيكاوا ثالث لاعب ياباني ينجح في الفوز بهذه الجائزة، بعد زميليه السابقين في فريق ناغويا اوشنز، كينيتشيرو كوغوري (2006) ورفائيل هينمي (2012).

وقدم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة مستويات مميزة هذا العام مع ناغويا اوشنز، حيث قاده للفوز بلقب الدوري الياباني لكرة الصالات، وبطولة عموم اليابان لكرة الصالات وبطولة كأس اوشنز.

ونافس الياباني اللاعب الإيراني مهدي جاويد، الذي فشل في منافسة خصمه الياباني رغم تألقه مع فريقه مس سونغ في دوري أبطال آسيا، ومنح رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج الجائزة.