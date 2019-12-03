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رقم الخبر: 269863 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 11:09 الاقسام: عربيات  
هنية في القاهرة ولقاءات لمتابعة ملفات مهمة

هنية في القاهرة ولقاءات لمتابعة ملفات مهمة

وصل إسماعيل هنية -رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في فلسطين- مساء الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في مستهل زيارة يلتقي خلالها المسؤولين المصريين.

وأكدت حماس وصول هنية إلى القاهرة، وأنه سيجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين لمتابعة العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وكان هنية أجرى -على رأس وفد من قيادة حماس- زيارة مُطوّلة إلى مصر بدأت في 3 فبراير/ شباط 2019، واستمرت 24 يوما.

وأجرى حينها مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن القضية الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين حماس ومصر.

وفي وقت سابق أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن وفدًا كبيرًا من قيادة الحركة، على رأسه الأمين العام زياد النخالة، وصل الاثنين، العاصمة المصرية "القاهرة".

وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن هذه الزيارة تأتي بدعوة مصرية لإجراء عدد من اللقاءات المهمة (دون الإيضاح عن ماهيتها).

وأضافت أنه من المقرر أن يعقد المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، اجتماعاته الدورية برئاسة النخالة.

وتتوسط القاهرة منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، وما يترتب على ذلك من مطالبات فلسطينية بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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