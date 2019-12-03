قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: ان سياسة الوزارة خلال العامين الماضيين ، ركزت على التعاون مع دول الجوار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما يخدم اقتصاديات هذه البلدان.

وفي تصريح ادلى به لمراسل ارنا في مطار باكو حين وصوله فجر اليوم الى جمهورية اذربيجان، أوضح محمد جواد اذري جهرمي ، أن حجم العلاقات الاقتصادية بين ايران واذربيجان نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وفي هذا الاطار تشارك 14 شركة من الشركات الإيرانية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معرض "باكو تل – 2019" وملتقى "باكو للإبداع" الدولي وتتطلع لتوسيع التعاون الثنائي.

واعرب اذري جهرمي عن أمله في أن تتمكن الشركات الإيرانية ، بما في ذلك الشركات الناشئة الإيرانية المشاركة في هذا المعرض الدولي، من النجاح في توقيع صفقات جيدة لتطوير السوق الدولية.

وسيعقد وزير الاتصالات الايراني اجتماعات ثنائية مع وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بعض الدول المشاركة في معرض باكو الدولي لمناقشة توسيع التعاون.

يقام المعرض الدولي الخامس والعشرون لتكنولوجيا المعلومات " باكوتل - 2019" في الفترة ما بين 3 الى 6 ديسمبر بمشاركة 238 شركة من 23 بلدا.

ويعرض الجناح الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية أحدث إنجازات شركاتنا الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.