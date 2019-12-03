|رقم الخبر: 269860
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019
|الوقت: 10:32
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:
ايران
📌 بعد أسبوع من اللقاء بنظيره الأميركي.. وزير الخارجية العُماني يجري مباحثات مع ظريف وشمخاني
📌 النائب الأول للرئيس الايراني: أبناء الشعب يتحملون ظروفاً صعبة
جمهوري اسلامي
📌 القبض على 79 من متزعمي أعمال الشغب الأخيرة في محافظة خوزستان
📌 الكيان الصهيوني يعتقل 360 فلسطينياً في غضون الشهر الماضي
📌 السلطة الفلسطينية: إنشاء مستوطنات جديدة في الخليل، هي حصيلة موقف أميركا
📌 المسؤول الجديد عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: سنفعل كل شيء للإبقاء على الاتفاق النووي
📌 عراقجي في اليابان: الاتفاق النووي كان إتفاقاً دولياً قائم على قاعدة الربح - الربح
آفتاب يزد
📌 علي مطهري: ليس من المصلحة استجواب رئيس الجمهورية في الوقت الراهن
📌 رئيس السلطة القضائية: لابد للحكومة أن تعوض المتضررين من الوقائع الأخيرة
كيهان
📌 مسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية: المخابرات خططت أعمال الشغب الأخيرة في ايران
📌 وزير الطاقة الأميركي فضّل الإستقالة على العمل مع ترامب
📌 محاولة أميركا والسعودية لتفعيل "داعش" في العراق من جديد
دنياي اقتصاد
📌 تقديم لائحة "ضمان حرية الصحافة والمسيرات" إلى الحكومة
📌 المتحدث باسم لجنة المادة 90 البرلمانية يعلن عن تشكيل لجنة خاصة بشأن الحوادث الأخيرة
شرق
📌 وزير الداخلية الايراني: لا ينبغي أن نضحي بالأمن العام في سبيل الأطماع السياسية
آرمان ملي
📌 اليابان تدعو إلى حل قضية كشمير سلمياً
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