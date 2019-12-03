فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:

ايران

📌 بعد أسبوع من اللقاء بنظيره الأميركي.. وزير الخارجية العُماني يجري مباحثات مع ظريف وشمخاني

📌 النائب الأول للرئيس الايراني: أبناء الشعب يتحملون ظروفاً صعبة

جمهوري اسلامي

📌 القبض على 79 من متزعمي أعمال الشغب الأخيرة في محافظة خوزستان

📌 الكيان الصهيوني يعتقل 360 فلسطينياً في غضون الشهر الماضي

📌 السلطة الفلسطينية: إنشاء مستوطنات جديدة في الخليل، هي حصيلة موقف أميركا

📌 المسؤول الجديد عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: سنفعل كل شيء للإبقاء على الاتفاق النووي

📌 عراقجي في اليابان: الاتفاق النووي كان إتفاقاً دولياً قائم على قاعدة الربح - الربح

آفتاب يزد

📌 علي مطهري: ليس من المصلحة استجواب رئيس الجمهورية في الوقت الراهن

📌 رئيس السلطة القضائية: لابد للحكومة أن تعوض المتضررين من الوقائع الأخيرة

كيهان

📌 مسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية: المخابرات خططت أعمال الشغب الأخيرة في ايران

📌 وزير الطاقة الأميركي فضّل الإستقالة على العمل مع ترامب

📌 محاولة أميركا والسعودية لتفعيل "داعش" في العراق من جديد

دنياي اقتصاد

📌 تقديم لائحة "ضمان حرية الصحافة والمسيرات" إلى الحكومة

📌 المتحدث باسم لجنة المادة 90 البرلمانية يعلن عن تشكيل لجنة خاصة بشأن الحوادث الأخيرة

شرق

📌 وزير الداخلية الايراني: لا ينبغي أن نضحي بالأمن العام في سبيل الأطماع السياسية

آرمان ملي

📌 اليابان تدعو إلى حل قضية كشمير سلمياً