|رقم الخبر: 269858
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019
|الوقت: 09:50
|الاقسام: رياضة
|
ميسي يتوج بالكرة الذهبية السادسة ويفض الشراكة مع رونالدو
توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم في باريس.
وقام الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بالجائزة العام الماضي بتقديم الكرة الذهبية للساحر الأرجنتيني.
المركز الأول: الأرجنتيني ليونيل ميسي
وانفرد الساحر الأرجنتيني بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.
المركز الثاني:
- فيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول
المركز الثالث:
- كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس
المركز الرابع:
- ساديو ماني نجم ليفربول
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر