ميسي يتوج بالكرة الذهبية السادسة ويفض الشراكة مع رونالدو توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم في باريس.