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رقم الخبر: 269852 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 09:45 الاقسام: عربيات  
الأسد للأسير المقت: نقف احتراماً لرفضك شروط المحتل للإفراج عنك

الأسد للأسير المقت: نقف احتراماً لرفضك شروط المحتل للإفراج عنك

وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى الأسير السوري في السجون الإسرائيلي صدقي المقت.

وقال الأسد في رسالته إلى المقت إن موقف  الأخير و"تفضيله الاعتقال على عدم الرجوع إلى الجولان السوري"، إنما "يعبّر عن جذوته النضالية".
وتأتي رسالة الرئيس السوري، بعد رفض المقت طرحاً روسياً يقضي بالإفراج عنه إلى دمشق، بدلاً من مسقط رأسه في الجولان المحتل.
وأضاف الأسد في رسالته إلى المقت قائلاً "لقد جسدت الوطنية بأكمل صورها عندما رفضت الخروج إلى جزء من الوطن دون جزء آخر، وبمقدار ما كنا ننتظر خروجك من المعتقل بمقدار ما وقفنا احتراماً لرفضك الخروج بشروط المحتل".
وكان الرئيس السوري قد توجه إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل للإفراج عن المقت، فوافق رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو على الطلب الروسي، لكن بشرط إبعاد المقت عن الجولان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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