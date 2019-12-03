اكدت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، ان داعش ينفذ هجمات بعدد من المناطق مستغلا الوضع الأمني والسياسي الراهن، مشيرة الى ان 6 من مقاتلي الحشد استشهدوا وأصيب 17 آخرون بينهم آمر اللواء 20 بالحشد الشعبي.

وجاء في هذا البيان : تتعرض عدد من المناطق المحررة منذ ايام لهجمات متكررة من قبل جماعات داعش الارهابية التي تحاول استغلال الوضع الامني والسياسي المتدهور في البلاد ومن اهم هذه المناطق هي محافظة ديالى التي شهدت يوم امس معركة شرسة بين اخوتكم في الحشد الشعبي وبين الارهاب الذي يحاول اختراق المدينة واسقاطها عسكريا منذ ايام وادت هذه المعركة الى استشهاد 6 من ابطال الحشد وجرح 17 اخرين من بينهم امر اللواء 20 .

وكانت المعركة في منطقة امام ويس بديالى التي يحاول الإرهاب اختراقها منذ ايام من اجل كسر خاصرة ديالى واستخدمت فيها جميع انواع الاسلحة وشارك الحشد في التصدي للعدو وكان الثقل الاكبر للواء 20 من الحشد الشعبي الذي أصيب قائده احمد التميمي بجروح خطرة كما اشترك للمساندة اللواء الاول من الحشد في حين ينتمي الشهداء الى محافظات الناصرية ثلاثة شهداء والحلة شهيدان والبصرة شهيد واحد .

وتكبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح ودمرت القوة المهاجمة بالكامل وتخضع المنطقة الان الي سيطرة تامة لمجاهدي الحشد الشعبي .

وما زلنا نذكر ان الحشد الشعبي كان ومازال منتشرا في مناطق العمليات لحمايتها والتي اصبحت آمنة بفضل معارك التحرير، وتحذر الجهات المختصة ان العدو بدأ بالتحرك في محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك ومحيط بغداد في محاولة لاعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التي كانت مناطق نفوذ له .