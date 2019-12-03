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رقم الخبر: 269849 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 09:41 الاقسام: عربيات  
المحكمة البحرينية تؤجل محاكمة 7 معتقلين بينهم أطفال

المحكمة البحرينية تؤجل محاكمة 7 معتقلين بينهم أطفال

أجّلت المحكمة البحرينية محاكمة 7 معتقلين بينهم أطفال من منطقة جدحفص إلى الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

والمعتقلون هم: «حسين الكامل، عبد الله سعيد، سيد مجيد سيد فيصل، بدر ميثم الحداد، عبد الله ميثم الحداد، محمود الشارقي، سيد محمد سيد أنور»، وقد أنكروا جميعهم التهم الكيديّة الموجّهة إليهم.

يُذكر أن السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 5000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم السلطات البحرينية على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب بتهم جاهزة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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