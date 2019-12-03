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رقم الخبر: 269845 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 09:38 الاقسام: محليات  
وفد إيراني يشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ

وفد إيراني يشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ

شارك الوفد الإيراني برئاسة السفير الإيراني في إسبانيا في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدريد.
وعقدت قمة تغير المناخ صباح امس الاثنين بالتوقيت المحلي بمشاركة الآلاف من الناشطين في مجال البيئة، من المنظمات الحكومية والشعبية، في مدريد.
في بداية القمة، تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن مخاطر الإهمال العالمي لتدمير البيئة وتغير المناخ وحثوا المشاركين على التفكير في حل هذه المشكلة لتجنب أي عواقب عالمية سلبية.
وترأس الوفد الإيراني السفير الإيراني في إسبانيا حسن قشقاوي.
وعلى هامش القمة، أجرى السفير الإيراني محادثات مقتضبة مع منسق السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي جوزب بوريل ووزيرة الخارجية الإسبانية المؤقتة ، مارغريتا روبليس.
في نهاية حفل الافتتاح، أوضح قشقاوي مواقف واجراءات إيران بشان البيئة في مقابلة تلفزيونية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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