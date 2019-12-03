أكدت العمليات المشتركة في الجيش العراقي امس الاثنين، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع): " أطمئن الشعب العراقي بأن جيشنا موجود ومرابط على الحدود السورية".

واشار الى أن " قوات الحدود وقوات الحشد الشعبي مرابطة هناك ولديها القدرة والامكانية"، لافتا الى أن " هناك تعاوناً مستمراً من قوات التحالف الدولي في مجال الاستطلاع الجوي".

وأضاف الخفاجي أن "وزارة الدفاع نصبت كاميرات حرارية وأبراجاً وأسلاكاً شائكة وسدات ترابية وتم استكشاف المنطقة والمسير فيها من القائم بإتجاه ربيعة.

وتابع أن "هناك استطلاع بالطيران والكاميرات الحرارية وهناك علاقة بين جيشنا وقوات التحالف لتبادل المعلومات عن تواجد الارهابيين والسجناء الموجودين تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".