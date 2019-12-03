  • الثلاثاء ٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269842 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 09:38 الاقسام: اقتصاد  
النمسا ترافق ايران في مسار التنمية الاقتصادية والعبور من المشاكل
سفير النمسا في طهران :

النمسا ترافق ايران في مسار التنمية الاقتصادية والعبور من المشاكل

اكد سفير النمسا في طهران "اشتفان شولتس"، ان بلاده شريكة اقتصادية لإيران وسترافق الاخيرة في مسار التنمية الاقتصادية واجتياز المشاكل.
واضاف شولتس خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع رجال الاعمال الايرانيين بمحافظة البرز (شمالي طهران)، ان مسيرة الانتاج والصادرات في هذه المحافظة مؤشر على دور الاقتصاد المقاوم في ايران؛ مبينا انه يهدف من خلال زيارته الحالية الى البرز ان يجري مباحثات مع القوى المنتجة والمتمرسة لدى غرفة التجارة هناك.
ولفت الى ان النمسا رغم صغرها لكنها تتمتع باقتصاد ثري وتصنف ضمن 12 دولة اكثر رخاء في العالم؛ مبينا ان هذه الانجازات تمخضت عن جهود شركات القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة التي تشكل 90 بالمئة من الصناعة في النمسا.
وقال : لقد وضعنا برامج عديدة في سياق التعاون التجاري والاقتصادي مع ايران، ونسعى من خلال التعامل الوثيق مع الشركات الاقتصادية ان نهيئء الارضية المناسبة لعقد الاستثمارات في ايران.
و وصف سفير النمسا الحظر المفروض على ايران بانه جائر وغير عادل؛ مصرحا : نحن نسعى في اطار التعاون مع ايران الى معالجة المشاكل الناجمة عن هذا الحظر.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0628 sec