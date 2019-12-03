اعلن المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة آية الله احمد خاتمي بان المؤتمر الرسمي الثامن للدورة الخامسة لهذا المجلس سيعقد خلال الفترة من 3 الى 5 اذار/مارس القادم.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين في ختام اجتماع مجلس خبراء القيادة قال آية الله خاتمي، ان المؤتمر الرسمي الثامن لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة سيعقد خلال الفترة من 3 الى 5 اذار/مارس القادم، والذي سيتم فيه بحث مشروع اصلاح قانون انتخابات هذا المجلس.

واشار الى الاحداث الاخيرة في البلاد وقال، انه تقرر خلال اجتماع الاثنين ان يتم بصورة موثقة خلال الاجتماع المشترك القادم بين الهيئة الرئاسية واللجان المتخصصة بحث وتقييم مختلف ابعاد مشروع ادارة استهلاك الوقود والقضايا والاحداث التي رافقت ذلك.

واضاف، انه خلال الاجتماع المذكور سيقدم (رئيس السلطة القضائية) حجة الاسلام ابراهيم رئيسي بصفته نائب رئيس مجلس خبراء القيادة ووزير الامن ورئيس منظمة الاستخبارات في الحرس الثوري، تقارير ومعلومات حول الاحداث الاخيرة في البلاد.