وصف رئيس غرفة تجارة البرز "رحيم بنامولايي"، دولة النمسا بانها جسر مناسب لتنمية صادرات "الحلال" الايرانية الى ارجاء اوروبا؛ قائلا : ان تطوير تجارة "الحلال" من خلال ذلك مدرج على جدول الاعمال (في البرز).

جاء ذلك خلال اللقاء يوم الاثنين مع سفير النمسا بطهران "اشتفان شولتس" وبحضور اعضاء المجلس الرئاسي لغرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في محافظة البرز (شمال طهران)؛ حيث نوّه بنامولايي باستقبال رجال الاعمال النمساويين لعقد استثمارات مشتركة في مجال انتاج اغذية "الحلال" وتصديرها تحت شعار (الماركة) الوطنية والدولية.

واشار بنامولايي الى المعالم السياحية المتوفرة في محافظة البرز بما فيها الطبيعة الخلابة والاثار التاريخية والثقافية والرياضية؛ مؤكدا ان الامكانيات في مجال السياحة العلاجية متاحة لدى هذه المحافظة لاستقطاب السياح النمساويين.

علما ان سفير النمسا وايضا المستشار الاقتصادي النمساوي في ايران قاما اليوم بزيارة محافظة البرز تلبية لدعوة غرفة التجارة في هذه المحافظة، وتفقدا المنطقة الاقتصادية الخاصة هناك.