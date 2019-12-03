  • الثلاثاء ٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269835 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 08:29 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نأمل بتطوير العلاقات مع أوروبا
تعليقاً على إنتهاء مهمة موغريني..

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نأمل بتطوير العلاقات مع أوروبا

أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، عن امله بتطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واوروبا.

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمناسبة انتهاء مهمة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني وبدء مهمة المسؤول الجديد: اننا اذ نقدّر المواقف المعقولة والمتوازنة للسيدة فيدريكا موغريني في التعاطي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ونهنئ لمناسبة بدء مهمة السيد جوسب بورل، نامل بان نشهد تطوير علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي وترسيخ التعددية وسيادة القانون على الصعيد الدولي.
يذكر ان وزير الخارجية الاسباني السابق جوسب بورل تولى رسميا اول امس الاحد مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي.
يشار ايضا الى ان وزيرة الخارجية الايطالية السابقة فيدريكا موغريني تولت منذ العام 2014 ولفترة 5 اعوام مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي والتي يطلق عليها رسميا اسم المفوضية العليا للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0725 sec