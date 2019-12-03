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رقم الخبر: 269831 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 20:01 الاقسام: محليات  
ظريف: نرحب بكافة المبادرات لخفض التوتر في المنطقة
خلال لقائه بن علوي؛

ظريف: نرحب بكافة المبادرات لخفض التوتر في المنطقة

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ضرورة خفض التوترات الاقليمية الراهنة ولاسيما في اليمن؛ قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب وتدعم جميع المبادرات والخطوات التي تنبع من نوايا حسنة وتصب في خفض التوترات الاقليمية.

تصريحات ظريف هذه، جاءت اليوم الاثنين خلال اللقاء مع وزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي".
وفيما نوه بالموقف "الجيد والبناء لسلطنة عمان الشقيقة"؛ وصف ظريف العلاقات بين طهران ومسقط بانها شاملة ومميزة؛ كما اعرب عن ترحيبه بتوسيع وتوطيد هذه العلاقات اكثر فاكثر وفي كافة المجالات.
وزير الخارحية الايراني شدد خلال اللقاء مع نظيره العماني اليوم، على حرص ايران للحوار مع كافة الدول الاقليمية؛ مصرحا ان "مبادرة هرمز للسلام تأتي في هذا السياق" ايضا.
بدوره، اكد وزير خارجية عمان خلال اللقاء مع نظيره الايراني، على ان التطورات الراهنة في المنطقة تقتضي اجراء المزيد من المباحثات والتفاهم؛ مبينا ان عقد مؤتمر شامل بمشاركة الدول المعنية جميعا سيكون مفيدا في هذا الخصوص.
وتطرّق الجانبان الايراني والعماني في مباحثاتهما اليوم، الى العديد من القضايا الثنائية والاقليمة والدولية؛ بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني وفي شتى الصُّعد الثنائية ومتعدد الاطراف بين طهران ومسقط.
 

 
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