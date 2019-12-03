أعلن وزير الخارجية الايراني، ان على الاوروبيين وخاصة الدول الثلاث؛ بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبدلا من تهديد ايران او إطلاق الوعود على الحبر بشأن "اينستكس"، ان توصل الادوية للاطفال الايرانيين الفراشات (المصابين بإنحلال البشرة الفقاعي).

وفي تغريدة له على تويتر، انتقد محمد جواد ظريف المواقف الاوروبية الاخيرة وخاصة من الدول الثلاث؛ بريطانيا وفرنسا وألمانيا باللجوء الى "آلية الكماشة"، وكتب: على الاتحاد الاوروبي/ الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) والسويد باعتبارها المساهمة المستقبلية في اينستكس، وبدلا من التهديدات المتغطرسة او الوعود الخاوية على الحبر، عليها ان تبدأ بمبادرة بسيطة جدا: وهي أن تطلب من (شرطة أدوية) مولنليك ان تبيع منتجاتها (الى ايران) من أجل مساعدة الاطفال الايرانيين المصابين بمرض EB (إنحلال البشرة الفقاعي). فالارهاب الاقتصادي يقتل البشر.

مرض EB (انحلال البشرة الفقاعي) هو مجموعة من الاضطرابات الوراثية تصيب النسيج الضام وتسبب ظهور بثرات بالجلد والأغشية المخاطية. ويصيب طفلا واحدا من بين كل 50 ألف حالة ولادة. ويحدث هذا نتيجة لنقص في الروابط الدقيقة بين طبقتى البشرة والأدمة. بما يؤدى إلى الاحتكاك بينهما وهشاشة الجلد وتتراوح حدة المرض من طفيف الى قاتل. ويُطلق على الاطفال المصابين بهذا المرض "الاطفال الفراشات". وتشير التكهنات الى وجود قرابة 1200 مصاب بهذا المرض في ايران، تم التعرف على نصفهم.