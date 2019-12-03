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رقم الخبر: 269827 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 19:45 الاقسام: محليات  
ريابكوف: تطوير إيران لبرنامجها الصاروخي يأتي في إطار احتياجاتها الدفاعية

ريابكوف: تطوير إيران لبرنامجها الصاروخي يأتي في إطار احتياجاتها الدفاعية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: إن على الأوروبيين وروسيا والصين تطبيق الاتفاق النووي مع إيران رغم موقف واشنطن.

وخلال تصريحات إعلامية أضاف ريابكوف: إن تطوير إيران لبرنامجها الصاروخي يأتي في إطار إحتياجاتها الدفاعية، مشدداً على محاولات واشنطن فرض شروطها عبر العقوبات هو تعد مباشر على سيادة الدول.

كما لفت إلى أن المناورات الروسية الإيرانية الصينية في المحيط الهندي لا تستهدف أحدا وليست إستعراضاً للقوة.

 

 

 
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