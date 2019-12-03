قالت وزارة الأمن الإيرانية، الاثنين، إن قوات الأمن إعتقلت شخصا يحمل جنسية إحدى دول مجلس تعاون الخليج الفارسي خلال أعمال الشغب الأخيرة.

وأعلن المدير العام لقسم مكافحة الارهاب في وزارة الأمن الايرانية عن اعتقال 79 شخصا من الضالعين الرئيسيين بشن هجمات على المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة في محافظة خوزستان (جنوب غرب) على خلفية أعمال الشغب بعد رفع سعر البنزين.

وقال المسؤول: إنه تم ضبط 13 قطعة سلاح بينها كلاشينكوف ومسدسات بالاضافة الى ملابس عسكرية ولوحات مزيفة للسيارات والايقاف والتفتيش.

وأضاف: إن ثلاثة فرق ارهابية تم اعتقالها وكانت قد تلقت تدريبات بدعم من إحدى بلدان الخليج الفارسي واضطلعت بدور هام في شن هجمات على المؤسسات الحكومية واطلاق النار على رجال الأمن والناس وأحد أعضائها من رعايا هذا البلد.

ونوه المدير العام لقسم مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الأمن أيضاً: إنه تم تحديد الهويات وإلقاء القبض على العديد من الفرق الإرهابية التي خططت أو لعبت دورًا فعالًا في تخريب ومهاجمة المراكز الحساسة والأشخاص العاديين في جميع أنحاء البلاد، والتي سيتم الاعلان عنها قريبًا.