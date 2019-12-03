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رقم الخبر: 269825 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 19:46 الاقسام: دوليات  
الكرملين يؤكد لقاء بوتين وأردوغان يوم 8 يناير في إسطنبول

الكرملين يؤكد لقاء بوتين وأردوغان يوم 8 يناير في إسطنبول

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن اللقاء بين الرئيس الــروسي فلاديمير بوتين والرئيس التــركي رجب طيب أردوغــان سيعقد في 8 يناير/ كانون الثاني، في إسطنبول.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "بالفعل يجري التحضير للقاء الرئيسين في هذا الموعد، والموضوع الرئيسي لهذا اللقاء هو إفتتاح خط انبوب غاز وبحلول هذا التاريخ سيتم الإنتهاء من الجزء الأرضي من الجانب التركي لهذا المشروع الدولي الكبير".

وأضاف بيسكوف: بالطبع، مع قدر كبير من اليقين، يمكننا التوقع بأن الزعيمين يستغلان هذه الفرصة لمواصلة الحوار بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا. أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية التركية الثنائية، فهي متعددة الأوجه، وهناك العديد من المشاريع الكبيرة على جدول الأعمال، والتي نحتاج باستمرار إلى التحدث والتحقق من المواقيت الموضوعة.

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيسين يتطرقان خلال اللقاء إلى المشاكل الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق؛ أن موعد إطلاق مشروع الغاز"السيل التركي" سيكون في الـ8 يناير/كانون الثاني المقبل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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