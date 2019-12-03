كشفت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء عن "مخطط كبير" تقف خلفه استخبارات دول التحالف السعودي.

إصابة مدنيين بقصف سعودي على صعدة.. وكسر زحف للمرتزقة في تعز

وزارة الداخلية اليمنية أعلنت في بيان لها مساء الأحد عن ضبط الأجهزة الأمنية لخليتين رئيسيتين "كانتا تحت المسؤولية المباشرة لضباط المخابرات السعودية"، وتمّ السيطرة عليها في مراحلها الأولى.

وأوضحت الداخلية اليمنية أنّ الاستخبارات السعودية "أوكلت لمرتزقة في الداخل مهمة تنفيذ أعمال تخريبية تسبقها حملات إعلامية وشائعات، وذلك بعد أن شكلتهم ومدتهم بالمال والدعم اللوجستي".

وفي التفاصيل فقد تمّ تكليف الخلايا بـ"القيام باختراق مؤسسات الدولة المختلفة باعتبار أن عدداً منهم لا يزالون ضمن طاقمها الوظيفي العامل، والسعي لزرع الخلاف بين مستوياتها الوظيفية واتخاذ قرارات غير قانونية ومستفزة لإثارة الشارع"، بحسب بيان وزارة الداخلية.

واعتبرت الوزارة أنّ دول العدوان السعودي "تسعى لتعويض فشلها العسكري بمحاولة اختراق الجبهة الداخلية وضرب الاستقرار فيها"، مؤكدةً أنّ "الأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في صدّ أيّ محاولة لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة في اليمن".

وأضافت: "الأجهزة الأمنية تتعقب تحركات الخلايا التابعة لدول العدوان بدقة بالغة ويقظة مرتفعة"، مشددةً على أنّها ستعمل على "إحباط كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن".

ميدانياً أصيب رجل وامرأتان، الاثنين، جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية محافظة صعدة.

وأفاد مصدر محلي بتعرض قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى إصابة رجل وزوجته وامرأة أخرى بجروح.

هذا وكسر الجيش واللجان الشعبية، الأحد، زحفًا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة في الكدحة بمديرية المعافر ما أسفر عن مصرع عدد من المرتزقة.