واصل الجيش السوري في ريف الحسكة الغربي تقدمه ووسع نقاط انتشاره من خلال دخول نقاط جديدة والتثبيت في عدد من القرى حيث دخلت وحداته صوامع عالية على الطريق السريع الحسكة-حلب الدولي وثبتت مجموعة من النقاط في القرى المحيطة بالصوامع ما يعزز حالة الأمن ويسهل عودة الأهالي.

وذكرت وكالة "سانا" أن دخول الجيش إلى صوامع عالية يأتي في إطار مسؤولياته الوطنية في الدفاع عن جميع أراضي سوريا وحماية الأهالي وتأمين الطرقات ما ينعكس إيجابًا على الحياة العامة في المدن والبلدات والقرى في المحافظة.

وتعد صوامع عالية نقطة مهمة والدخول إليها خطوة استراتيجية بالنسبة لتقدم الجيش لكونها تشرف على مساحات واسعة من الطريق الدولي وبالتالي تتيح القدرة على حمايتها ما ينعكس إيجابًا على سهولة الحركة بعد استكمال عمليات التقدم باتجاه القرى والمناطق الواقعة على الطريق الدولي وفتح مجموعة من الطرق الموازية للطريق الدولي عبر الدخول إلى قرى الكوزلية وتل اللبن وأم الخير وصولًا إلى منطقة الصوامع.

وعززت وحدات من الجيش وجودها في محيط الصوامع وثبتت مجموعة من النقاط المتقدمة كما ثبتت نقاطا في قرية السويسة جنوب غرب وشرق الصوامع وفي قرية انجودية غربها.

وفي سياق متصل رحب أهالي القرى بدخول وحدات الجيش إلى قراهم والصوامع مؤكدين وقوفهم إلى جانب جيشهم باعتباره الجهة الوحيدة التي تشكل حالة أمن واستقرار بالنسبة للمدنيين لتعود الأمور كما كانت سابقًا دون أي وجود للجماعات التكفيرية في المنطقة.

وفي سياق منفصل، اتفقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع القوات الروسية في سوريا على نشر قوات روسية ببعض بلدات محافظتي الحسكة والرقة .

وفي تغريدة على موقع تويتر قال القائد العام لقسد مظلوم عبدي إنه بعد الاجتماع مع قائد القوات الروسية الكسندر تشايكو تم الاتفاق على نشر القوات الروسية في بلدات عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة، متطلعاً إلى المزيد من الجهود المشتركة.

وكان قتل وجرح عدد من الجنود الأتراك والمسلحين المدعومين من أنقرة يوم الأحد في انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ونقلوا إلى تركيا.

وفي ريف إدلب، ذكر المرصد السوري المعارض أن سبعين مسلحاً قتلوا خلال 24 ساعة في مواجهات مع الجيش السوري.

من جهة اخرى أسقطت مضادات الدفاع الجوي في الجيش السوري طائرة مسيرة مساء الأحد، أثناء محاولتها الوصول إلى محيط مطار حماة العسكري وسط البلاد، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مستمرة تخوضها وحداته البرية مع مسلحي تنظيمي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة"، وحلفاء لهم في بعض التنظيمات الأخرى.

وأطلقت مضادات الدفاع الأرضية المسؤولة عن حماية مطار حماة العسكري، نيرانها باتجاه هدف معادي حاول الاقتراب من حرم المطار.

واستهدفت مضادات الدفاع الأرضية طائرة مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المطار، ما أدى لانفجارها دون حدوث أي أضرار.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سيارة مدرعة خلال استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية:" في الثاني من شهر ديسمبر(كانون الأول)، وأثناء استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة، في إحدى قرى عين العرب بمحافظة حلب، انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق سيارة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية".

وأضاف البيان: "وقد أصيب ثلاثة جنود روس كانوا على متن المدرعة بجروح طفيفة وكدمات، ولا يوجد ما يهدد حياتهم".

*قتلى وجرحى بانهيار مبنى مأهول في حلب السورية

هذا وأدى انهيار مبنى مخالف في حي المعادي بحلب القديمة، فجر الاثنين، إلى مقتل وجرح أشخاص، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وقال مصدر طبي لـ RT، إنه تم انتشال 5 جثامين، بينهم طفل وامرأتان، من تحت الركام، و البحث مستمر عن آخرين.

وبين الدكتور معد مدلجي، رئيس مجلس مدينة حلب، في تصريحات صحفية، أن سبب الانهيار يعود للأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الأحد، إلى جانب أن المبنى مخالف ومتهالك.

وأشار مدلجي إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان لانتشال المصابين ورفع الأنقاض.