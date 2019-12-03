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رقم الخبر: 269817 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 19:36 الاقسام: عربيات  
حركة" النهضة" التونسية تدعو إلى حكومة ائتلافية
وتطالب الشاهد بإيقاف التعيينات

حركة" النهضة" التونسية تدعو إلى حكومة ائتلافية

أفضى مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية المنعقد في دورته 34 إلى مجموعة من المخرجات أبرزها تجديد الدعم لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، ولجهوده لتشكيل حكومة ذات حزام سياسي وشعبي قوي.

كما دعا مجلس شورى "النهضة" رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وكل الوزراء إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة ومراجعة كل التعيينات، التي سجلت في الأيام الماضية.

كما طالبت "النهضة" بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس شورى النهضة والمكتب التنفيذي تضم 5 أعضاء من كل جانب، وبمشاركة راشد الغنوشي وعبد الكريم الهاروني لدراسة الأسماء ومقترحات الأسماء، التي ستقدمها النهضة للمشاركة في الحكومة القادمة.

وبشأن مشاورات تشكيل الحكومة أوضح رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني في تصريح الاثنين، عقب ندوة صحفية عقدتها الحركة أن الأمر يتطلب التنازلات، من أجل إنجاح المشاورات ومن أجل تشكيل حكومة يلتقي فيها الشركاء على أرضية توافق مشتركة.

وحول طابع الحكومة التونسية الجديدة، أوضح الهاروني أنها "ستكون حكومة ائتلافية معربا عن أمله في تقارب وجهات النظر مع أحزاب الكتلة الاجتماعية على غرار حركة الشعب والتيار الديمقراطي من أجل التوصل إلى تكوين هذه الحكومة".

 

 

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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