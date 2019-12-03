باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، محاكمة مواطن إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة، قبل نحو شهر.

ووجهت المحكمة الأردنية تهمتي دخول الأراضي الأردنية، بطريقة غير قانونية وحيازة مواد مخدرة.

وأفادت مصادر محلية" بأن محكمة أمن الدولة الأردنية بدأت محاكمة المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة، قبل نحو شهر بالتزامن مع اعتقال السلطات الإسرائيلية المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي (اللذين أطلق سراحهما بوقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن احتجزا لعدة أشهر بتهمة التسلل إلى" إسرائيل").

ونفى المتسلل الإسرائيلي معرفته بعدم قانونية حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي في الأردن، قائلًا: "لا يعاقب القانون الإسرائيلي شخص ما على حيازة المخدرات إذا كانت الكمية لا تتجاوز مقدار إعداد 8 سجائر"، لكنه اعترف بتهمة التسلل إلى الأراضي الأردنية بصورة غير شرعية.

ووجهت النيابة له، الاحد، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي والدخول إلى أراضي المملكة بشكل غير قانوني، ومن ثم أحالته إلى محكمة أمن الدولة.

ورد القاضي على المتهم مؤكدًا أن المخدرات ممنوعة في الأردن سواء بغرض الإتجار أو التعاطي.