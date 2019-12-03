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رقم الخبر: 269810 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 320 طن من السلع غير النفطية الإيرانية لسلطنة عمان

تصدير 320 طن من السلع غير النفطية الإيرانية لسلطنة عمان

أعلن رئيس الجمارك في مدينة سيريك بمحافظة هرمزكان (جنوب شرقي إيران) بأنه تم تصدير أكثر من 320 طناً من البضائع غير النفطية بقيمة تقدر بـ248 ألف دولار من ايران الى سلطنة عمان منذ بداية العام الحالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمارك مدينة سيريك محمد حسن بهمني، أوضح في تصريح له أمس الإثنين، ان صادرات ايران تشمل الماء والمواد الإنشائية والفواكه والخضروات والصناعات اليدوية.

وأوضح بهمني ان سبب ارتفاع تصدير البضائع الايرانية يعود الى الجودة المرغوبة للمنتجات وإقبال الشعب العماني والإماراتي على لمنتجات الايرانية.

 

 
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