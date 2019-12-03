قال مدير التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية: انه من المتوقع أن يتم إكتشاف خزان نفط جديد في محافظة خوزستان بحلول نهاية هذا العام.

وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء، أضاف سيد صالح هندي: انه لدى الشركة خطط إستكشاف في الخليج الفارسي؛ ولكن بطبيعة الحال ليس من المتوقع إكتشاف الكثير في الخليج الفارسي؛ مضيفاً: ان المكان الوحيد الذي لا تعمل فيه إدارة التنقيب عن النفط والغاز في شركة النفط الوطنية هو منطقة بحر قزوين.

وفي إشارة إلى إكتشاف خزان نفط بسعة 22 مليار برميل في محافظة خوزستان والذي تم الإعلان عنه رسمياً الشهر الماضي، قال هندي: من المتوقع أن يتم إكتشاف خزان نفط جديد في محافظة خوزستان بحلول نهاية هذا العام.

وحول تفاصيل الحقل النفطي الجديد، قال هندي: تشير تقديراتنا إلى أن هذا الحقل يشبه إلى حد بعيد حقل (نام آوران).